Архангельск, , 11:59 — REGNUM

21-летний житель Архангельска пришел с повинной в правоохранительные органы — он заявил, что его действия стали причиной гибели трех человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном СУ СКР, 24 августа вечером в Исакогорском округе Архангельска сгорел частный деревянный дом. Хозяин жилища и двое его гостей, распивавших спиртное, от полученных ожогов скончались на месте. Ещё одному гражданину, выбежавшему из горящего дома, удалось спастись.

По предварительной версии, молодой человек был частником застолья и, в состоянии опьянения, решил облить внутреннее пространство дома бензином и поджечь.

В ходе допроса он заявил, что объяснить свои преступные действия не может, никакой причины поджигать дом с находившимися там людьми у него не было.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.