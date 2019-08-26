Владикавказ, , 11:54 — REGNUM

Во Владикавказе произошел пожар в здании по проспекту Доватора, где хранились целлюлоза и лакокрасочные материалы, площадь пожара составила 40 квадратных метров, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Сигнал о пожаре в помещении поступил утром 25 августа. Локализовать огонь удалось в течение часа. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном пожаре в городе Владикавказе на пр. Доватора, который произошел 2 августа. Полностью сгорело предприятие по переработке шерсти и фабрика народных инструментов.