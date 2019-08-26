Азов, Ростовская область, , 12:04 — REGNUM

Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью задержали по горячим следам полицейские в Ростовской области. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По сообщению правоохранителей, на одной из улиц Азова произошел конфликт между полицейским, который находился не на службе и местным жителем. В результате конфликта местный житель ударил полицейского по голове и скрылся. Правоохранитель был доставлен в больницу.

По горячим следам сотрудниками правоохранительных органов был задержан 24-летний подозреваемый.

«В настоящее время Следственным отделом по городу Азову СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — сообщают в пресс-службе ведомства.