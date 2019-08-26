Томск, , 11:53 — REGNUM

В Томской области в минувшие выходные (24−25 августа) произошло два лесных пожара на общей площади 6,9 га, один возгорание ликвидировали. В Асиновском лесничестве продолжает действовать лесной пожар на площади 6,4 га. Его тушат 11 человек с использованием техники.

Лесной пожар (сс) Kaibab National Forest

В целом, как сообщили ИА REGNUM 26 августа в администрации Томской области, в лесах региона сохраняется низкая пожарная опасность (1,7 балла из пяти).

Всего в Томской области с начала 2019 года потушили 149 лесных пожаров на общей площади 1632,92 га.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирском федеральном округе режим ЧС из-за лесных пожаров в настоящее время действует в Красноярском крае. По данным Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 (мск) 26 августа в этом регионе зарегистрирован 61 лесной пожар на общей площади 302,6 тыс. га.

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