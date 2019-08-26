Чебоксары, , 11:51 — REGNUM

В Чувашию возвращается осенняя погода. В республике последнюю летнюю неделю будет в целом дождливо и холодно. Тепло прогнозируют со 2 по 5 сентября, когда может установиться 25-градусная жара, сообщили ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

27 августа погоду в Чувашии будет определять ныряющий циклон, в результате на республику обрушатся дожди, местами сильные, прогнозируется гроза. Несмотря на осадки, температура упадёт незначительно и составил +15…+20 градусов.

28 августа ожидается резкое похолодание, холодно будет и 28 августа: +8…+13 градусов. Однако ощущаемая температура из-за сильного ветра будет ещё ниже. По прогнозу Гидрометцентра, за двое суток в Чебоксарах может выпасть до 15 литров воды на 1 кв. метр земли.

29 августа потеплеет до +15 градусов, будет выглядывать солнце. Вторую половину недели продолжит дуть северный ветер. В ночь с 29 на 30 августа воздух остынет до +3…+5, местами на почве возможны слабые заморозки.

31 августа и 1 сентября начнет поступать более теплая воздушная масса, прогнозируется +18…+20 градусов.

По предварительным прогнозам, тёплые дни должны вернуться: со 2 по 5 сентября воздух в республике может прогреться до +25 градусов.

После 10 дней лета в Чувашию снова вернулась осенняя погода. Вчера днем столбики термометров в Чебоксарах уже не смогли подняться до 20-градусной отметки. А минувшей ночью впервые с 14 августа воздух остыл ниже плюс 10 градусов.

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