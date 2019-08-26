Гома, Конго, , 11:57 — REGNUM

Хотя распространение лихорадки Эбола было взято под контроль в городе Гома на востоке ДР Конго, болезнь вспыхнула в других частях страны. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Среди последних случаев заболевания — таинственное инфицирование 70-летней женщины, которая, как известно, не путешествовала и не принимала посетителей из зараженных районов, сказал глава департамента ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, женщина в отдаленной деревне Пинга на северо-востоке Демократической Республики Конго, возможно, заразилась смертельной геморрагической лихорадкой, съев мясо дикого животного или из другого животного источника.

«За последние пару недель мы наблюдали тревожное расширение зоны распространения заболевания… мы зафиксировали ряд случаев в Мвенге, к югу от Букаву, также нам известно о случае в Пинге, недоступной области к северо-востоку от Гомы», — сказал Райан на пресс-конференции.

Деревня Пинга расположена на контролируемой ополченцами территории Валикале в сотнях километров от того места, где произошли предыдущие случаи заражения Эболой вблизи границы с Угандой и Руандой.

«Проблема в том, что этот случай не имеет очевидных эпидемиологических связей с другими случаями, в нем также не имели место недавние поездки за пределы региона или прием посетителей извне», — сказал Райан.

«Мы, очевидно, должны заново убедиться в том, что не существует пути перемещения лиц через лес, а также в отсутствии другого зоонозного или животного источника заражения. Это в настоящее время расследуется, мы проводим дальнейшие тестирования и генетическое упорядочивание», — добавил Райан.

За год с начала вспышки болезни в ДР Конго были подтверждены почти 3000 случаев лихорадки Эбола, в том числе 1965 с летальным исходом. Текущая вспышка является второй по величине за историю болезни.