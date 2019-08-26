Киселёвск, Кемеровская область, , 11:33 — REGNUM

Житель Киселёвска по решению суда будет направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар за то, что ранил подростка, который проник к нему в дом. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Кемеровской области, в отношении самого подростка возбуждено уголовное дело за незаконное проникновение в жилище.

Как было установлено в ходе следствия, 17-летний подросток через окно проник в дом соседа. Несколько его знакомых остались на улице. Вскоре подросток выбежал из дома в крови. Он рассказал друзьям, что его ранили. Приятели довели его до дома, где уже родственники вызвали ему скорую. Сначала подросток заявил, что его якобы ранил прохожий. Но позже следователи установили, что он лжёт.

Как выяснилось, хозяин дома разозлился, увидев незваного гостя и несколько раз ударил его ножом. Психолого-психиатрическая экспертиза, показала, что мужчина невменяем.