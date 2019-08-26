Иркутск, , 11:24 — REGNUM

В Иркутской области, терпящей бедствие от мощнейшего наводнения, рассматривают меры, которые бы позволили скорейшим образом избавить регион от грунтовых вод и избежать сильных наводнений в будущем. Судя по информации, опубликованной сегодня, 26 августа, на официальном сайте региона, это будет сделано с применением дренажной системы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе совещания у губернатора региона Сергея Левченко представители науки отметили, что ситуация, связанная с большим объемом грунтовых вод, объясняется климатическими условиями и особенностью рельефа местности и что подобные процессы фиксировались во все года, когда происходили паводки.

Известно, что дренажная система будет разработана после того, как специалисты проведут инженерно-геологические и гидрометеорологические исследования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после продолжительных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими стали порядка 45 тысяч человек. Около пяти тысяч домов не подлежат восстановлению.