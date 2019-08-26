Киев, , 11:27 — REGNUM

Ночной обстрел здания компании «Мостострой» в Киеве квалифицировали как теракт. Об этом сообщили 26 августа в пресс-службе национальной полиции Украины.

К поиску лиц, причастных обстрелу, привлечён весь личный состав полиции города, введён специальный оперативный план. Полицейские отрабатывают камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленников. Тубус гранатомёта, оставленный на месте преступления, а также остатки боеприпаса изучают эксперты.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные обстреляли офисное здание из гранатомёта. По информации журналистов, злоумышленники скрылись на мопеде.

Читайте также: В Киеве неизвестные обстреляли здание из гранатомёта