Якутск, , 11:19 — REGNUM

В Якутске старший сержант транспортной полиции скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой табельное оружие с двумя магазинами.

В настоящее время сбежавшего с места работы стража порядка ищут сотрудники полиции, разосланы ориентировки, сообщает агентство Ysia. Так, известно, что утром 26 августа сержант пришёл на утренний развод, получил табельный пистолет Макарова, а после отправился на место службы в аэропорт, однако там страж порядка не появился.

Дома беглеца также не оказалось. Коллеги взломали дверь и обнаружили только форму, рацию и пустую кобуру.

Читайте ранее в этом сюжете: Злоумышленники в Дагестане отобрали у полицейского табельное оружие