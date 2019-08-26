Иркутск, , 11:13 — REGNUM

ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на синоптиков известило о неблагоприятных погодных явлениях, которые будут наблюдаться в ближайшие несколько дней на отдельных территориях региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, сегодня, 26 августа на реках Ленского бассейна отмечается преимущественно повышение уровней воды до 30 см, на левобережных притоках реки Ангары — колебания до 16 см.

В последующие двое суток (27 — 28 августа) на реках Приангарья ожидается преимущественно повышение уровней воды на 5 — 15 см, на левобережных притоках реки Ангары — колебание уровней воды в пределах 5 — 25 см.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощные ливни стали причиной наводнения, которое Иркутская область переживает с 26 июня 2019 года. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек.