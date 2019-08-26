Чебоксары, , 11:07 — REGNUM

В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении субсидий из бюджета. Ущерб, оценённый следствием, превысил 9 млн рублей, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Перед судом предстали четверо глав крестьянских (фермерских) хозяйств, один бывший и двое действующих руководителей сельскохозяйственных предприятий, расположенных в Комсомольском, Урмарском, Козловском, Янтиковском и Ядринском районах.

По данным следствия, в 2014 году руководители КФХ и сельхозпредприятий по предварительному сговору с 37-летним сообщником подделывали документы о покупке мелиоративного оборудования, завышая его стоимость. Данные документы представляли в региональный минсельхоз для компенсации части затрат, заявки были удовлетворены. Следствием установлено, что в результате они получили от 128 тыс. до 2 млн рублей субсидий из бюджета, общий ущерб превысил 9 млн рублей.

«Данные средства они неправомерно получили и похитили, а федеральному и республиканскому бюджету был причинен материальный ущерб», — сказал Олег Дмитриев.

По его словам, двое фигурантов уголовного дела в ходе судебного следствия возместили около 2,9 млн рублей. Приговором суда удовлетворены иски министерства сельского хозяйства Чувашии к остальным фигурантам уголовного дела о взыскании 5 млн рублей.

Ленинский районный суд Чебоксар признал злоумышленников виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Им назначено от 1,5 до 2 лет условно. Один из глав КФХ освобожден от наказания в связи с актом об амнистии. Тем же приговором суда их сообщник — 37-летний житель города Чебоксары — осужден за семь эпизодов мошенничества на четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

В следственном управлении поясняют, что ранее 37-летний злоумышленник уже был осужден за совершение в 2012—2014 годах двух преступлений по аналогичной схеме, в результате чего бюджету был причинен ущерб на 22,5 млн рублей. Тогда ему было назначено наказание в виде трёх лет реального лишения свободы.

Кроме того, в министерство сельского хозяйства Чувашии внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Чувашии был вынесен приговор по уголовному делу о хищении из республиканского бюджета свыше 22,5 млн рублей при покупке мелиоративного оборудования. Тогда перед судом предстали три человека: гендиректор агрофирмы из Марпосадского района, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Козловского района и чебоксарец, который являлся неофициальным представителем организации по поставке мелиоративного оборудования. Злоумышленники получили от 3 лет до 3 лет 2 месяцев колонии общего режима.

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