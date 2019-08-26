село Хара-Бырка, , 11:03 — REGNUM

Власти Забайкальского края отчитались о том, как идёт работа по восстановлению чабанских стоянок, уничтоженных масштабными природными пожарами, случившимися в регионе весной 2019 года. Подробности поездки главы региона Александра Осипова в Оловяннинский район, где он посетил село Хара-Бырка и две животноводческие стоянки, сообщает официальный сайт Забайкалья.

Только для того, чтобы восстановить помещение для крупнорогатого скота и объекты инфраструктуры, принадлежащие индивидуальному предпринимателю Ивану Гурулёву из федерального и регионального бюджетов потребовалось 732 тысячи рублей. На сегодняшний день работы выполнены на 85 процентов. Восстановление дома и помещения для скота другому предпринимателю — Хайдархону Ходжаеву — обошлось в 5,2 миллиона рублей (готовность работ составляет 55 процентов).

Как пояснил Александр Осипов отметил, в некоторых случаях сроки сдачи объектов затягиваются, в виду того, что восстановление стоянок фермеры начали своими силами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, массовые пожары, начавшиеся в Забайкалье 19 апреля вместе с сильным ветром и не потушенными палами, принесли немало бед. В огне сгорели более 19 тысяч голов домашнего скота и птицы, пострадавшими признаны более 700 человек. Всего в регионе необходимо восстановить 116 животноводческих стоянок. Они расположены в 12 муниципальных районах.

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