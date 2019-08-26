Улан-Удэ, 26 августа 2019, 11:00 — REGNUM
Необычный инцидент произошёл в столице Бурятии в субботу вечером 24 августа. Трамвай, следующий по маршруту №2 в Улан-Удэ, застрял в грязи.
Видео произошедшего появилось в соцсети «Инстраграм».
Как сообщается, в результате заиливания после прошедшего дождя, вагон сошёл с рельс. В результате движение трамваем по этому маршруту было перекрыто на несколько часов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее властям Улан-Удэ вручили сертификат на получение 12 новых трамваев. Между тем, в крайне плачевном состоянии находятся трамвайные пути, из-за чего сход с рельс вагонов становится всё более частым явлением.
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