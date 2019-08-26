Мариуполь, ДНР, , 11:09 — REGNUM

Боевики Нацгвардии Украины применили оружие для остановки автомобиля на блокпосту под Мариуполем, сообщили 25 августа в пресс-службе так называемой «Операции объединённых сил».

«Во время несения службы на блокпосту, расположенном на восточной окраине Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-21 013. Во время общения с гвардейцами от водителя был слышен сильный запах алкоголя», — сказано в сообщении.

Водитель попытался скрыться, сбив шлагбаум, после чего украинские силовики открыли огонь по колёсам автомобиля.

Автомобиль остановили, водителю оказана медицинская помощь, на место происшествия прибыла полиция и скорая помощь.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 единицы боеприпасов на трёх направлениях.

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