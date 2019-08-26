Мариуполь, ДНР, 26 августа 2019, 11:09 — REGNUM
Боевики Нацгвардии Украины применили оружие для остановки автомобиля на блокпосту под Мариуполем, сообщили 25 августа в пресс-службе так называемой «Операции объединённых сил».
Водитель попытался скрыться, сбив шлагбаум, после чего украинские силовики открыли огонь по колёсам автомобиля.
Автомобиль остановили, водителю оказана медицинская помощь, на место происшествия прибыла полиция и скорая помощь.
Напомним, за минувшие сутки украинские формирования восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 единицы боеприпасов на трёх направлениях.
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