Камышлов, Свердловская область, , 10:46 — REGNUM

Житель села Обуховское Камышловского городского округа пытался утопить свой айфон, чтобы он не достался судебным приставам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области.

Инцидент произошёл после того, как 40-летний гражданин задолжал своему знакомому сумму в размере 60 тыс. рублей и был вызван в отдел судебных приставов. В ходе беседы ему предложили отдать новый айфон, чтобы внести мобильное устройство в опись и впоследствии наложить на него арест. Мужчина попросился выйти, а когда вернулся, то заявил, что утопил айфон в унитазе.

Тем не менее ранее было установлено, что гражданин также является владельцем автомобиля «Шевроле». Выяснилось, что на этой машине должник приехал к зданию отдела, и тогда пристав начала составлять акт об аресте машины, после чего был вызван эвакуатор.

В результате житель Обуховского согласился заплатить долг, что и сделал в ближайшем отделении банка. После этого он отправился домой на своём автомобиле.