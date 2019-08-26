Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM

Полиция Санкт-Петербурга выясняет причины и обстоятельства уличной стычки нескольких молодых людей в Кировском районе города. В ходе конфликта один местный житель получил ножевые ранения, другой — легкие травмы. В нанесении увечий подозреваются двое приезжих безработных.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, драка произошла ночью 25 августа у дома 3/7 по улице Маршала Говорова. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двоих мужчин в возрасте 33 и 35 лет. Двое их оппонентов, 31 и 32 лет, оказались в больнице. Тот, что получил удары ножом, находится в тяжелом состоянии, второго отпустили на амбулаторное лечение.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

По данным СМИ, подозреваемые лица — неработающие жители Северной Осетии, проживающие в Петербурге по одному адресу, а пострадавшие — петербуржцы, родные братья.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в ходе дорожного конфликта в Красногвардейском районе Петербурга один из участников пустил в ход нож, едва не убив оппонента. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

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Также добавим, что массовая драка со стрельбой из травматики произошла днем 16 августа на рынке на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга. Три человека были ранены. Инцидент произошел между несколькими гражданами из стран ближнего зарубежья.

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