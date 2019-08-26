Хабаровск, , 10:44 — REGNUM

В Хабаровском крае практически сорван инвестиционный проект со 100% иностранным участием. Китайский инвестор хотел построить в Солнечном районе завод по производству топливных пеллет. Но российский подрядчик украл со стройплощадки весь цемент, а правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщило региональное ИА Амурпресс, ООО «Новая энергия» со 100% китайским капиталом представило в правительство Хабаровского края проект по строительству современного завода по производству пеллет. Компании был предоставлен земельный участок. Директор компании Яо Ванья заключил договор с местным подрядчиком Александром Бирюковым. На объект китайский инвестор завёз необходимые стройматериалы, в том числе и 300 мешков цемента стоимостью 116 400 рублей. Подрядчику был выплачен аванс в размере более 1 млн рублей. Но однажды китайский инвестор решил проверить, как идут работы и обнаружил, что они не идут никак, а цемент со стройплощадки исчез. Выяснилось, что подрядчик вывез цемент, а рабочему, находившемуся на стройплощадке, приказал не препятствовать вывозу. Яо Ванья написал заявление в полицию. Но в возбуждении уголовного дела полиция Солнечного района Хабаровского края отказала.

Дознаватель не увидел в действиях подрядчика, а заодно и Яо Ванья (его имя тоже почему-то фигурирует в постановлении об отказе в возбуждении дела) состава преступления. При этом подрядчика Бирюкова дознаватель даже не опросил, потому, что не смог его найти.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины резидентов ТОСЭР Хабаровского края с 2015 года пользуются налоговыми льготами, а затем исчезают. Бюджеты таким образом несут серьёзные убытки, а горе-инвесторы не несут никакой ответственности.