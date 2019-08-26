Ульяновск, , 10:29 — REGNUM

В числе пяти погибших в результате аварии на трассе в Чувашии — прокурор района в Ульяновске. Информацию о гибели сотрудника ведомства подтвердила областная прокуратура.

В надзорном ведомстве Ульяновской области сообщают о «трагической гибели» прокурора Засвияжского района Ульяновска. И выражают «глубокие соболезнования» семье «коллеги и товарища». Отметим, что должность прокурора он занимал более двух лет.

По неофициальным данным, прокурор находился на пассажирском сиденье автомобиля «Лады Весты».

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 24 августа на территории Шемуршинского района Чувашии. В результате столкновения «Тойоты Королла» и «Лады Весты» пять человек погибли, двое ранены. По предварительным данным полиции, 23-летний водитель иномарки, житель Ульяновской области, при движении в сторону Ульяновска выехал на «встречку» и столкнулся с «Ладой Вестой» под управлением 51-летнего мужчины из Самарской области.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).