Вильнюс, , 10:24 — REGNUM

Литовские таможенники на границе с Белоруссией пресекли ввоз в Литву небольшой партии боеприпасов российского производства, при том что частное лицо, которое перевозило взрывоопасный груз, даже не пыталось утаивать характер «посылки», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 августа.

Партия боеприпасов, конкретно каких не поясняется, должна была попасть в Перу, а Литва была только одной из начальных транзитных точек короба. Судя по данным литовских таможенников, речь скорее всего идёт о патронах для авиационных пулемётов, поскольку говорится лишь, что в коробе всего было сто единиц боеприпасов на общую сумму в 7,6 тыс. евро, а предназначены они для боевых вертолётов Ми-8 или Ми-24.

Водитель сразу сказал, что в коробе боеприпасы и даже предоставил все документы на груз. О том, что это не шутка, таможенники убедились «просветив» ящик через специальную аппаратуру. Однако после длительных совещаний литовские должностные лица решили, что такой груз попадает под санкции, а формально запретили въезд из-за отсутствия у водителя некой лицензии на провоз взрывчатки и боевых компонентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года на литовско-белорусской границе произошла похожая курьёзная ситуация. Тогда литовские таможенники не пропустили два тягача с компонентами системы запуска боевых ракет M20 Missile Weapon System Model. Груз через Литву также следовал транзитом.

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