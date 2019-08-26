Магас, , 10:24 — REGNUM

Шквалистый ветер пронесся над Ингушетией. От стихии больше других населенных пунктов пострадал город Сунжа, где ветер срывал крыши домов, вырывал с корнем деревья.

«Шквалистый ветер частично повредил крыши нескольких домовладений в западной части города Сунжа. С целью оценки нанесенного ущерба в результате резкого ухудшения погоды побывал на месте происшествия», — приводит слова мэра города Магомеда Албакова интернет-газета «Ингушетия».

Градоначальник сообщил также, что никто из жителей города не пострадал. По его словам, специально созданная комиссия произведет подсчет ущерба, аварийно-восстановительные работы уже начаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2019 года в Сунженском районе Ингушетии ураганный ветер повредил кровлю около десятка зданий. Пострадала в том числе средняя общеобразовательная школа в селе Алхасты, где обвалилась часть потолка. В самом селе ветром было повалено большое количество деревьев на улицах и во дворах частных домов. Пострадавших среди населения не было.