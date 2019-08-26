Донецк, , 10:17 — REGNUM

За минувшие сутки украинские формирования восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 23 единицы боеприпасов, сообщили 26 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ выпустили три мины калибра 120 мм, две мины калибра 82 мм, использовали вооружение БТР и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили семь мин калибра 82 мм, а на мариупольском — применили гранатомёт АГС и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Железная Балка, Минеральное, Спартак, Октябрь, Коминтерново, Ленинское», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей, а также повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее миномётному обстрелу со стороны ВСУ подвергся посёлок Железная Балка на окраине Горловки.

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