Ташкент, , 10:12 — REGNUM

В результате дорожно-транспортного происшествия в Ташкенте травмы получили восемь пассажиров автобуса, сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

По данным ведомства, 57-летний водитель автобуса Isuzu не справился с управлением из-за поломки рессоры. В результате автобус опрокинулся на обочину дороги. После аварии госпитализированы 59-летняя женщина и 4-летняя девочка. Еще шесть человек получили первую необходимую помощь на месте ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в Джизакском районе Бухарской области Узбекистана произошло ДТП, в результате которого пострадали девять граждан Таджикистана. Причиной аварии стала неисправность колеса у микроавтобуса «Мерседес Спринтер».

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