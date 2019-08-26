Красноярск, , 10:11 — REGNUM

Губернатор Красноярского края Александр Усс наградил жителей деревни Каменка Ачинского района за спасение односельчан во время пожара на складе боеприпасов в воинской части под Ачинском. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, губернатор встретился с жителями Каменки 26 августа.

Награждение жителей Каменки за спасение односельчан Вадим Кофман, Krskstate.ru

Жители Каменки получили из рук главы региона почётные грамоты и памятные подарки.

Один из награждённых — тракторист Александр Качкин. Когда подъёмный механизм вышел из строя от взрывов на железнодорожном переезде, заблокировав выезд транспорта из населённого пункта, Качкин привёл его в действие ковшом трактора и удерживал, пока все машины не проехали через переезд.

Владимир Клепиков с супругой помогали покинуть Каменку тем, у кого нет автомобилей.

Воспитатель Елена Попадык и заведующая детсадом Анастасия Русских занимались эвакуацией детей из местного детского сада.

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Жительница посёлка Малиновка Татьяна Ахремюк заботилась об эвакуированных жителях Каменки, готовила для них пищу. В школе в Малиновке, где Ахремюк работает поваром, был организован пункт временного пребывания для эвакуированных каменцев.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП под Ачинском произошло 5 августа. В результате пожара на территории склада боеприпасов в воинской части началась неконтролируемая детонация артиллерийских снарядов. Погиб один человек, ещё 15 пострадали. 9 августа произошла вторая волна взрывов, медицинская помощь потребовалась ещё 25 пострадавшим.

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