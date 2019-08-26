Нальчик, , 10:03 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии погиб турист из Краснодарского края. Он сорвался с аттракциона «тарзанка» в Чегемском ущелье, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе республиканского управления МЧС. Инцидент произошел 25 августа около 17:20.

«В Чегемском ущелье со склона горы при спуске с «тарзанки» (Роупджампинг) сорвался турист из Новороссийска. На поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского спасательного отряда в количестве девяти человек», — сообщили в спасательном ведомстве.

Тело туриста было обнаружено поздно вечером и передано следственным органам в городе Чегеме. Как выяснилось, 41-летний погибший был жителем поселка Восточный Краснодарского края. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края 13-летнему ребёнку оторвало руку во время пряжка с «тарзанки».