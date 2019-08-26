Екатеринбург, , 09:54 — REGNUM

В ходе профилактического рейда «Безопасные дороги» в Свердловской области с 22 по 25 августа 265 свердловчан были отстранены от управления автомобилями, так как не имели с собой водительских прав. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В ходе сплошных проверок за четыре дня также задержаны и отстранены от управления машинами 218 водителей, которые выпивали перед тем как сесть за руль.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные проверки проводились в Свердловской области в начале августа. Тогда с 9 по 11 августа без водительских прав задержали 170 автомобилистов, причём из них 22 ранее были лишены прав по суду. Также с 9 по 11 августа сотрудники дорожной полиции отстранили от управления 167 пьяных водителей.

Читайте также: В Свердловской области за три дня задержали 170 водителей без прав

Напомним, что за первые семь месяцев 2019 года по вине автомобилистов в Свердловской области произошло свыше 1,3 тысячи дорожно-транспортных происшествий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области за четыре дня задержали более 200 пьяных водителей