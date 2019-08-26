Ужгород, Украина, 26 августа 2019, 09:47 — REGNUM
С 24 по 25 августа в Закарпатье пресекли три попытки незаконного перемещения табачных изделий через границу Украины, сообщило 26 августа информационное агентство УНН.
Так, в субботу вечером на пункте пропуска «Вилок» пограничники задержали мужчину, в автомобиле которого нашли партию сигарет на общую сумму более 80 тыс. гривен.
На пункте пропуска «Дьяково» был задержан гражданин Румынии. В заднем и запасном колёсах его автомобиля нашли 350 пачек сигарет.
Сотрудники погранотряда «Лужники» также задержали возле границы мужчину с тепловизором. Позже задержанный признался, что искал место для перемещения табачных изделий за границу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновицкой области украинские пограничники вынудили контрабандистов бросить более 14 тыс. пачек сигарет, которые те несли в сторону Румынии.
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