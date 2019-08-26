Петропавловск-Камчатский, , 09:35 — REGNUM

Дочь первого вице-губернатора Камчатки Ирины Унтиловой Юлия Горелова занимает должность замминистра образования и молодежной политики незаконно. Незаконно родственница влиятельной в регионе чиновницы получила и квартиру. Однако она сохранит за собой незаконно полученную жилплощадь и, скорее всего, должность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Камчатке проверят, как дочь первого вице-губернатора стала замминистра

Прокуратура Камчатского края провела проверку по заявлению депутата Законодательной думы Камчатки Михаила Пучковского. Выяснилось, что на должность замминистра образования Юлия Горелова была назначена незаконно. Первый вице-губернатор в отсутствие губернатора осуществляет его полномочия. Следовательно, в отношении замминистра Гореловой могут назначаться проверки, а, поскольку проверять мать будет свою дочь, вполне вероятно незаконное освобождение Гореловой от ответственности.

Пучковский также просил проверить, насколько законно, ещё работая в мэрии Петропавловска-Камчатского, Горелова получила вне очереди квартиру, как нуждающаяся. И здесь налицо использование родственных связей — нынешний первый вице-губернатор Унтилова тогда работала вице-мэром Петропавловска. Когда же мать перешла на работу в правительство края, за ней последовала дочь, которая очень быстро сделала карьеру, став замминистра.

В прокуратуре сообщили, что направляли в суд исковое заявление о признании выделения квартиры Гореловой незаконным. Но Горелова квартиру не освободила, а суд вынес постановление о прекращении дела в виду «неразрешения гражданского судопроизводства». Чиновница быстро приватизировала квартиру. Теперь, как сообщили в прокуратуре, изъять частную собственность у нее нельзя.

«На рассмотрении» в правительстве Камчатки находится прокурорское представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, а именно — о нахождении дочери первого вице-губернатора на посту замминистра образования. Когда региональные власти намерены устранить это нарушение — не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Законодательной думы Камчатки Михаил Пучковский направил в прокуратуру края обращение с просьбой выяснить законность нахождения дочери первого вице-губернатора Унтиловой на посту замминистра, а также проверить законность получения ей квартиры, которая была ей предоставлена как нуждающейся.