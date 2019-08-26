Екатеринбург, , 09:27 — REGNUM

В Свердловской области сотрудники дорожной полиции в ходе рейда с 22 по 25 августа отстранили от управления автомобилями 218 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В пресс-службе дорожной полиции подчеркнули, что в отношении нарушителей составлены административные протоколы, и теперь им грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на управление автомобилем на срок от полутора до двух лет. Из них 37 водителей могут понести уголовную ответственность, так как были задержаны в нетрезвом состоянии за рулём не в первый раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аналогичного рейда в Свердловской области с 9 по 11 августа на дорогах региона были задержаны 167 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них 18 — повторно, и им грозит уголовная ответственность.

Читайте также: В Свердловской области завершился рейд по выявлению пьяных за рулём

Читайте ранее в этом сюжете: На свердловских дорогах за две недели августа пострадали 12 велосипедистов