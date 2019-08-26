Ярославль, , 09:22 — REGNUM

Заволжский районный суд Ярославля принял решение об аресте адвоката Владимира Зубкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Владимир Зубков City-yaroslavl.ru

Ранее Зубков находился на подписке о невыезде по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательства по гражданскому делу. Речь идет о якобы подделанных подписях на расписках одного из клиентов адвоката. Сам Зубков считает дело «заказным».

Владимир Зубков известен в Ярославле как депутат муниципалитета 7-го созыва. В муниципалитет он был избран от партии «Яблоко» в 2012 году. В то время Зубков был председателем регионального отделения партии, однако затем сложил полномочия. Уголовное дело расследуется с начала 2017 года.

Решение о заключении под стражу было принято без самого обвиняемого. Владимир Зубков в настоящее время находится на лечении в больнице.

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