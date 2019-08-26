Пермь, , 09:15 — REGNUM

В Пермском крае выясняют личность погибшего на железной дороге мужчины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, мужчину сбил грузовой поезд.

Смертельный несчастный случай произошел вечером 25 августа на 1439 километре третьего пикета перегона Бахаревка-Пермь-2. Машинист, заметив человека на пути, попытался экстренного остановить состав. Однако мужчина на сигналы не реагировал, а наезда избежать не удалось.