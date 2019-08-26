Омск, 26 августа 2019, 08:58 — REGNUM
В Омске полицейские ищут несовершеннолетнего жителя Ленинского округа. Как сообщили ИА REGNUM 26 августа в УМВД по Омской области, заявление о пропаже 14-летнего Сергея К. поступило ночью 24 августа. Мальчик не появлялся дома с 23 августа.
Подростка разыскивают наружные службы полиции. Его друзей и знакомых опрашивают оперативники.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 августа в Большереченском районе Омской области из салона припаркованного в лесу автомобиля пропал трёхлетний мальчик. Поиски завершились благополучно, ребёнка нашли спустя двое суток после пропажи.
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