Новочеркасск, Ростовская область, , 08:52 — REGNUM

Игра с годовалым ребёнком в одном из кафе в Новочеркасске (Ростовская область) обернулась трагедией. Врачи не смогли спасти жизнь девочке, которая ударилась о лопасть потолочного вентилятора.

Ребёнок получил тяжелейшие травмы, в связи с чем перевести маленькую пациентку в Ростов-на-Дону было нельзя. На помощь новочеркасским врачам в местную больницу прибыла бригада медиков из областного центра. Но травмы, которые получила девочка, оказались смертельными. Ребёнок скончался спустя неделю после инцидента, сообщает интернет-портал «Ёрш. Новочеркасск».

Напомним, ЧП произошло вечером 17 августа в одном из ресторанов, расположенных на улице Сарматской. Один из гостей играл с годовалым ребёнком, подкидывая его вверх, но не рассчитал силу. Девочка ударилась о лопасть потолочного вентилятора, после чего её отбросило на лестницу.

В обстоятельствах ЧП предстоит разобраться следователям.

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