Херне, , 08:52 — REGNUM

В немецком городе Херне (Северный Рейн-Вестфалия) полиция проводит крупную операцию по поиску сбежавшей из террариума ядовитой кобры, пишет газета Die Welt.

Полиция эвакуировала жителей четырех домов, всего 30 человек. В эвакуированных помещениях по полу рассыпана мука, наклеена двусторонняя клейкая лента. Как пояснил представитель города, полиция надеется, что змея оставит на муке свои следы. Однако не исключено, что кобра оказалась на улице. Власти велели жителям в радиусе 500 метров держать окна и двери закрытыми.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая сообщение в газетах о появлении ядовитой экзотической змеи встревожило власти Вены. Были приняты серьезные меры по ее обнаружению, однако выяснилось, что тревога оказалась ложной.