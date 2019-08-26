Карабудахкентский район, Дагестан, , 08:53 — REGNUM

Один человек погиб и ещё шестеро, в том числе двое детей, пострадали в результате автомобильной аварии в Карабудахкентском районе Дагестана. Состояние троих из них врачи оценивают как тяжелое, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

ДТП произошло накануне, 25 августа, примерно в 19:30, у села Уллубийаул. Автомобиль «ВАЗ-21 012» под управлением жителя поселка Манас Карабудахкентского района выехал на встречную полосу и столкнулся с другой легковушкой «ВАЗ-21 014», за рулем которой находился житель города Избербаша.

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В результате ДТП пострадали пять человек. От полученных травм скончалась в больнице 64-летняя пассажирка «ВАЗ-21 014». Четверо других пассажиров этой машины, в том числе дети восьми и девяти лет, а также водитель «ВАЗ-21 012» и его пассажир госпитализированы в центральную городскую больницу Избербаша.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 августа на федеральной автодороге «Кавказ» в Дагестане столкнулись «Газель» и «Волга». Пострадали шесть человек, в числе которых двое несовершеннолетних.