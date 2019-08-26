Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:43 — REGNUM

Под Комсомольском-на-Амуре спасатели и добровольцы разыскивают 69-летнюю женщину, которая пошла за грибами и пропала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пенсионерка ушла за грибами ещё в субботу, с тех пор о ней ничего не известно, её местоположение до сих пор не определено. В настоящее время поисковая группа МЧС уже обследовала 10 кв. км. леса, поиски продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае медведь загрыз грибника. Трагедия случилась на окраине посёлка Сулук Верхнебуреинского района.