Махачкала, , 08:31 — REGNUM

На Северном Кавказе были повреждены вагоны поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Махачкалу. На одном из участков пути неизвестные забросали его камнями. Были разбиты окна, пострадал пассажир, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Инцидент произошел 23 августа на перегоне Кади-Юрт — Хасавюрт, предположительно на территории Чечни.

«В результате повреждены три окна в разных плацкартных вагонах. Легкий порез получил один из пассажиров поезда, который отказался от медицинской помощи», — пишет ТАСС.

По данному факту управлением на транспорте МВД по СКФО начата проверка. Разыскиваются неизвестные, которые учинили погром.