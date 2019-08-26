Благовещенск, , 08:39 — REGNUM

Власти Амурской области намерены потратить 150 млн рублей на создание региональной системы оповещения о ЧС. Объявлен аукцион, область ищет подрядчика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За три года работы по созданию такой системы затронут десятки учреждений, социальных объектов по всей области. Работы по созданию системы оповещения планируется завершить до конца 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область снова, как и в 2013 году, больше других регионов ДФО пострадала от паводка. Уничтожена треть урожая аграриев, затоплены жилые дома, школы, дороги. Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил отважного директора школы села Норск Николая Сенчишина, который спасал людей и имущество во время удара стихии.