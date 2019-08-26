Екатеринбург, , 08:18 — REGNUM

В последнюю неделю августа в Екатеринбурге синоптики прогнозируют прохладную облачную погоду и кратковременные дожди. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Так дождливая погода будет 26 и 28 августа. Температура воздуха днём в ближайшие три дня будет от 13 до 17 градусов тепла, а ночью от плюс пяти до плюс 10 градусов. Все ближайшие дни ожидается облачная погода.

Отметим, что средняя температура за август в 2019 года в Екатеринбурге стала выше, чем за аналогичный период в прошлые годы и составила почти 17 градусов тепла (что на четыре градуса выше нормы). В самый тёплый день августа воздух прогрелся практически до 30 градусов тепла, и это было 11 числа. А 2 августа стал самым прохладным днём месяца — в тот день температура воздуха днём не превысила 9,7 градусов тепла.