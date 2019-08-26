Иркутск, , 08:18 — REGNUM

Иркутские спасатели помогли мужчине, у которого сломалась лодка и который находился в состоянии паники после того, как понял, что не сможет в одиночку переплыть на вёслах Иркутское водохранилище — был шторм с метровыми волнами и сильный северо-западный ветер. Подробности сегодня, 26 августа, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Судоводитель (47-летний иркутянин) дозвонился в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области 25 августа около восьми часов вечера. Сообщил, что на судне заклинило переключатель скоростей, а веслами воспользоваться нет возможности из-за шторма, — пояснили спасатели.

Обнаружить терпящего бедствие мужчину удалось лишь на расстоянии приблизительно 10 километров от того места, где он находился, когда сообщил о ЧП.

«Из-за наступления темного времени суток на патрульном катере были включены проблесковые маячки, и когда их заметил пострадавший, включил фонарик, свет которого и позволил обнаружить судно», — пояснил государственный инспектор по маломерным судам Иркутской группы патрульной службы № 2 Станислав Предеслайпа.

Известно, что вся спасательная операция велась около трёх часов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что погодные условия, не способствуют активному отдыху в Приангарье, и, в частности, на Байкале, 12 августа нашёлся смельчак, который решился переплыть «Священное Море» в шторм. Спасательная операция тоже была успешной.

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