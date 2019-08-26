Киселёвск, Кемеровская область, , 08:08 — REGNUM

В Кемеровском городе Киселёвск праздничный салют в честь Дня шахтёра обернулся происшествием.

Один из залпов полетел не в небо, а в толпу зрителей, которые пришли посмотреть на фейерверк, пишут Vse42.ru

По данным сайта «Новости Киселёвска», информация о пострадавших разница: одни сообщают о как минимум одной пострадавшей, которую увезли на скорой помощи; другие, что никто не пострадал, а помощь оказывали молодому мужчине, у которого внезапно упало давление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на охрану общественного порядка во время праздничных мероприятий в Кемерове, посвящённых Дню шахтёра, вышли более 700 сотрудников полиции и 350 представителей добровольной народной дружины.

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