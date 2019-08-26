Зальцбург, Австрия, , 07:53 — REGNUM

90-летний водитель наехал на группу прихожан в австрийском Зальцбурге после воскресной службы 25 августа, сообщает местный новостной портал Salzburg 24.

Пожилой водитель подъехал на своем автомобиле к церкви в районе Гнайс, чтобы забрать супругу со службы. По неизвестным причинам он въехал в группу людей, стоявших у входа. Для госпитализации серьезно пострадавших женщины и четырехлетней девочки потребовался спасательный вертолет. Девочка скончалась в больнице. Свидетелям происшествия потребовалась помощь психологов.

Уточняется, что между раненой женщиной и погибшей девочкой нет родственной связи. Полиция начала расследование.