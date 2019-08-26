Самара, , 07:49 — REGNUM

40 человек эвакуировали из жилого дома во время тушения пожара в Самаре, 25 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях Самары 25 августа в 21:35.

На борьбу со стихией были подняты 25 спасателей и 7 единиц спасательной техники.

В квартире горели домашние вещи. Площадь возгорания — 15 кв. метров. Спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности «1-БИС».

Из жилого дома было эвакуировано 40 человек.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.