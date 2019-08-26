Гуанчжоу, Китай, , 07:44 — REGNUM

Семь человек погибли и еще 11 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса на скоростной трассе в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Автобус с пассажирами перевернулся в полночь по местному времени 26 августа на участке скоростного шоссе Шэньян-Хайкоу близ города Янцзян, сообщили в местном департаменте по связям с общественностью.

В автобусе на 44 места ехало 47 человек на момент трагедии. Шесть человек погибли на месте и еще один — в госпитале. Одиннадцать человек получили незначительные травмы. Их жизням ничего не угрожает. Причины трагедии в настоящее время выясняются.