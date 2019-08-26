Иркутск, , 07:37 — REGNUM

Иркутское правительство через свою страницу в Facebookизвестило о том, что министр лесного хозяйства региона Сергей Шеверда «вынужден был написать заявление освободить его от занимаемой должности», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Примечательно, что уведомление об этом появилось спустя более двух месяцев после того, как прокуратура Иркутской области настоятельно рекомендовала губернатору Иркутской области Сергею Левченко уволить этого своего подчинённого с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Читайте также: Утрата доверия: прокуратура требует уволить «лесного» министра Приангарья

В официальном сообщении надзорного ведомства говорилось о том, что Шеверда представил заведомо неполные и недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Но это далеко не самый скандальный эпизод, связанный с «лесным» министром Приангарья. В начале июня 2019 года его задержали в московском аэропорту «Шереметьево». По версии следствия, возбудившего в отношении чиновника уголовное дело в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»), министр знал, что оснований для сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника регионального значения «Туколонь» нет, но не принял мер к прекращению незаконной рубки.

Читайте также: В Приангарье предъявлены обвинения по делу о масштабной вырубке леса

Всё время, пока длится следствие, иркутское правительство публично защищает Шеверду и заявляет, что тот сделал многое для того, чтобы навести порядок в лесной отрасли региона.

Читайте также: Заказник «Туколонь» стал яблоком раздора между силовиками и чиновниками