Уфа, , 07:37 — REGNUM

Удар током получил трехлетний ребенок в центральном парке Уфы, 25 августа сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты населения Уфы.

Трехлетний малыш, гуляя с мамой по центральному парку культуры и отдыха им. М. Гафури в Уфе, забежал на газон, где лежал электрический кабель и попытался взять его в руки. Поскольку провод оказался под напряжением, малыш получил ожоги рук.

Прибывшие на место спасатели оградили место происшествия, а сам кабель изъяли.

Ребенка доставили в больницу, где ему была оказана помощь. После чего их с мамой отпустили домой.

Чей это был кабель, почему он был не защищен, а также другие подробности происшествия уточняются.