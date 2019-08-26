Уфа, 26 августа 2019, 07:37 — REGNUM
Удар током получил трехлетний ребенок в центральном парке Уфы, 25 августа сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты населения Уфы.
Трехлетний малыш, гуляя с мамой по центральному парку культуры и отдыха им. М. Гафури в Уфе, забежал на газон, где лежал электрический кабель и попытался взять его в руки. Поскольку провод оказался под напряжением, малыш получил ожоги рук.
Прибывшие на место спасатели оградили место происшествия, а сам кабель изъяли.
Ребенка доставили в больницу, где ему была оказана помощь. После чего их с мамой отпустили домой.
Чей это был кабель, почему он был не защищен, а также другие подробности происшествия уточняются.