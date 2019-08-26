Йоханнесбург, ЮАР, , 07:31 — REGNUM

Власти ЮАР не дали разрешение на вылет самолета национальной танзанийской авиакомпании Air Tanzania, передает BBC Swahili.

Аэробус 220−300 должен был вылететь из Йоханнесбурга (ЮАР) в Дар-эс-Салам (Танзания) в пятницу, 23 августа. Сообщается, что до настоящего момента южноафриканские власти не дали комментариев относительно произошедшего.

По информации посольства Танзании в ЮАР, самолет был конфискован в соответствии с постановлением Верховного суда Гаутенга в Йоханнесбурге.

Южноафриканский фермер на условиях анонимности рассказал журналистам ВВС, что самолет был изъят, потому что правительство Танзании не выплатило ему 33 миллиона долларов США в качестве компенсации. Его адвокат Роджер Уэйкфилд сообщил BBC, что денежная компенсация была присуждена после того, как правительство Танзании экспроприировало земли, принадлежавшие фермеру в восточноафриканской стране. Уэйкфилд заявил, что единственный способ освободить самолет — выплатить долг по компенсации.

В телефонном интервью Reuters Уэйкфилд сказал, что самолет был конфискован в соответствии с южноафриканским и международным законодательством, позволяющим активу, принадлежащему иностранному субъекту, быть приобщенным к делу, связанному с международным арбитражным решением. Самолет был выбран, потому что он принадлежит непосредственно правительству Танзании, и его стоимость соизмерима с суммой, причитающейся фермеру, добавил он.

В заявлении, сделанном в пятницу, в пресс-службе Air Tanzania заявили, что руководство авиакомпании планирует внести изменения в расписание рейсов «из-за непредвиденных обстоятельств», но не сообщила дополнительных подробностей. Представители авиакомпании принесли официальные извинения перед пассажирами.

Управляющий директор авиакомпании Ладислаус Матинди сообщил агентству Reuters, что пассажиры задержанного самолета вылетели рейсами других авиакомпаний.