Красноярск, , 07:21 — REGNUM

В Красноярском крае за прошедшие выходные (24−25 августа) ликвидировали 55 лесных пожаров в Богучанском и Эвенкийском районах. Как сообщили ИА REGNUM 26 августа в краевом министерстве лесного хозяйства, площадь потушенных пожаров — более 47,4 тыс. га. В том числе ликвидировано 47 очагов в зоне контроля.

В тушении принимали участие более 500 человек, порядка 20 единиц техники, 13 воздушных судов.

По данным минлесхоза, по состоянию на утро 26 августа в крае в авиационной и наземной зонах действующих лесных пожаров не зарегистрировано. В зоне контроля в Эвенкии действуют 52 лесных пожара на площади 305 тыс. га.

Населённым пунктам и объектам экономики пожары не угрожают, заверили в министерстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

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На утро 23 августа в Красноярском крае в авиационной и наземной зонах было зарегистрировано шесть лесных пожаров на площади 692 га. В зоне контроля действовали 109 возгораний.