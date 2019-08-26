Пышма, , 07:10 — REGNUM

На Урале Камышловский районный суд постановил взыскать 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу девочки 2014 года рождения, получившей травму во время прогулки в детском саду села Черемыш Пышминского городского округа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Инцидент произошёл 11 февраля 2019 года. В то утро четырёхлетняя девочка получила тяжёлую травму во время прогулки. Врачи диагностировали у ребёнка закрытый перелом бедра.

В целях защиты прав и интересов ребёнка прокуратура Свердловской области направила в суд иск о взыскании компенсации за понесённый ущерб.