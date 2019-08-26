Пальма-де-Майорка, Испания, , 07:06 — REGNUM

В авиакатастрофе над испанским островом Майорка, где столкнулись самолет и вертолет, погибли семь человек, сообщает 26 августа CNN.

Трагедия произошла над внутренним городом Инке. Сообщается, что в салоне самолета находились два человека, еще пятеро, в том числе двое детей, были внутри вертолета. Все участники столкновения погибли.

Авария произошла около 13:50 25 августа по местному времени. До сих пор не ясно, что могло стать причиной столкновения.

Ранее сообщалось о четырех подтвержденных жертвах катастрофы.

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